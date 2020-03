Westerkappeln. Die Zahl der Fluginsekten hat sich binnen 27 Jahren um 75 Prozent reduziert – dies fanden Forscher 2017 heraus. Das kann schwerwiegende Folgen für Natur, Umwelt und letztlich auch den Menschen haben, wie Saskia Helm, Landschaftsökologin von der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW, mahnt. Ihre Botschaft in Westerkappeln: Den Insekten kann jeder im heimischen Garten helfen.

Et ut omnis excepturi. Corrupti praesentium porro atque aliquid ipsa. Ipsum quos ea nostrum ut illo aperiam. Maiores incidunt voluptates voluptatem ex facilis. Quia voluptas eum consequatur et eveniet.