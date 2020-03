Westerkappeln. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergreift die Gemeinde Westerkappeln drastische Maßnahmen. Nicht nur Schulen und Kindertagesstätten werden auf Weisung der Landesregierung geschlossen, auch das Rathaus bleibt seit Montag zu.

