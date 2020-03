Westerkappeln. Petra Kleen hatte sich am Anfang nur „ein wenig ehrenamtlich einbringen“ wollen, wie Gabi Herrmann, Geschäftsführerin der „Wespe“, berichtet. Was vor mehr als 25 Jahren mit der Mitarbeit im Förderverein der Grundschule Westerkappeln begann, ist nun mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande gekrönt worden.

