Westerkappeln. Viele Brillenträger kennen diese Situation: Die Sehkraft ändert sich oder das alte Gestell gefällt einfach nicht mehr. Eine neue Brille muss her. Dabei ist die alte noch vollkommen intakt und eigentlich viel zu schade, um in der Schublade zu verstauben oder der Mülltonne zu landen.

