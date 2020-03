Seine Spielsucht trieb den Westerkappelner Familienvater zum Diebstahl - dafür landete er nun vor dem Amtsgericht Tecklenburg. Foto: David Ebener

Westerkappeln/Tecklenburg. „Ich bin nicht gerade stolz auf die letzten 20 Jahre“, sagte der Angeklagte vor dem Amtsgericht in Tecklenburg. So lange schon sei er spielsüchtig, erklärte der 40-Jährige. Vorwiegend in Spielcasinos und bei Sportwetten hatte er in der Vergangenheit – am Anfang erfolgreich und danach nur noch vergeblich – sein Glück versucht.