Die Arbeiten fürden Anbau für die Oberstufe der Gesamtschule im Schulzentrum Westerkappeln verzögern sich. Da unter anderem noch Kabel verlegt werden müssen, konnte noch keine Zuwegung für den Kran geschaffen werden. Das Bild zeigt die Verlegung von neuen Rohren fürs Nahwärmenetz im Oktober vergangenen Jahres. Foto: Archiv/Frank Klausmeyer

Westerkappeln. An der Grundschule am Bullerdiek wurde am Montag Richtfest für das Erweiterungsgebäude gefeiert. Wie sieht's auf den anderen Baustellen im Schulzentrum aus? Der begonnene Anbau für die Oberstufe der Gesamtschule hinkt dem ursprünglichen Zeitplan hinterher.