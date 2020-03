Westerkappeln. Piratenchor trifft auf Punkpop, „Zappeltier“ auf Transformer, Streetfood auf Flohmarkt – am ersten Juli-Wochenende erwartet die Westerkappelner ein „Culture Clash“ ohnegleichen.

