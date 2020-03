Westerkappeln. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist in Westerkappeln 2019 zurückgegangen. Insgesamt krachte es 349-mal, ein Minus von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders erfreulich: Bei den schweren Verkehrsunfällen gab es sogar einen Rückgang um 45 Prozent im Vergleich zu 2018. Doch diese Bilanz hat auch eine Schattenseite: Die Zahl der Unfälle mit Verletzten ist gleichzeitig gestiegen.

