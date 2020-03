Westerkappeln. Sturmtief „Sabine“ hat Anfang Februar nicht nur einige Dächer abgedeckt. Am Kirchturm der Westerkappelner Stadtkirche rüttelten die Böen offenbar so kräftig, dass sich die Kupferbleche teilweise gelöst haben. Die Kirchengemeinde will deshalb zügig handeln: So schnell wie möglich soll der Kirchturm eingerüstet und das Dach saniert werden.

