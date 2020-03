Noch dreht sich die Uhr im Turm der Kirche in Handarpe: Die Zeit des Sakralbaus aus den 1960er Jahren ist aber endgültig abgelaufen. Das Presbyterium hat den Abriss des Gotteshauses beschlossen. Auf der Fläche sollen Bauplätze entstehen. Foto: Archiv/Frank Klausmeyer

Westerkappeln. „Wir haben alles versucht“, sagt Pfarrer Olaf Maeder. Doch am Ende hatte die evangelische Kirchengemeinde evangelische Kirchengemeinde offenbar keine andere Wahl: Die Kirche in Handarpe soll profaniert und später „rückgebaut“, also abgerissen werden.