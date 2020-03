Westerkappeln. Ist es verlogen, für den Klimaschutz zu demonstrieren, wenn man regelmäßig in ein Flugzeug steigt? Ist scheinheilig, wer mittags Fleisch isst und später mehr Tierwohl einfordert? „Nein“, sagt Michael Kopatz: Man könne Begrenzung fordern, ohne sich selbst zu begrenzen. „Es ist Aufgabe der Politik, die Konsumenten von der Last zu befreien, immer die 'richtige' Entscheidung treffen zu müssen.“

Magnam quod dolore earum non reprehenderit voluptatem. Ut non error mollitia nihil. Illo praesentium suscipit est debitis velit. Sint eos dolore ut voluptatibus nobis qui iusto occaecati. Molestiae recusandae qui repudiandae. Eaque cumque laudantium veritatis eligendi qui vel aut. Numquam hic rerum magni. Soluta et maxime delectus tempore dignissimos.