Westerkappeln/Mettingen. Und der Gewinner ist: Westerkappeln. Bei der Aktion „Wir jagen Funklöcher“ der Deutschen Telekom hat die Gemeinde jetzt einen Zuschlag bekommen. Sie gehört zu bundesweit 50 Kommunen, in denen zeitnah ein zusätzlicher LTE-Mobilfunkmast errichtet werden soll. Weit über 600 Bewerbungen waren nach Konzernangaben bei der Telekom eingegangen.

