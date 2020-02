Westerkappeln. Die CDU-Fraktion des Westerkappelner Rates erklärt im Zusammenhang mit in der Gemeinde fehlenden Wohnbau- und Gewerbegebieten den SPD-Landtagsabgeordneten Frank Sundermann „zum Teil des Problems“. Die frühere rot-grüne Landesregierung habe die Entwicklung entsprechender Flächen erschwert, schreibt der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Jonas in einer Stellungnahme.

