Westerkappeln. Aus alten Herrenhemden werden bald Taschen. Gemeinsam mit den Camphill Sellen Werkstätten in Steinfurt und dem Verein energieland2050 bietet die Gemeinde Westerkappeln die sogenannte „Hemdtaschenaktion“ an. Im Aktionszeitraum vom 10. März bis 9. April können gut erhaltene Herrenhemden im Rathaus abgegeben werden.

