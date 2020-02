Die Trinkwasserqualität in der Region ist jetzt Thema des nordrhein-westfälischen Landtags. Foto: Oliver Berg/dpa

Westerkappeln. Anfang Februar wurde das Thema Grund- und Trinkwasser bei einer SPD-Veranstaltung in Westerkappeln intensiv mit vielen betroffenen Bürger diskutiert. Dabei hatte der Landtagsabgeordnete Frank Sundermann zugesagt, die Thematik verstärkt in die politische Diskussion einzubringen. Deshalb hat er nach eigenen Angaben nun eine sogenannte Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt.