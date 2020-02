Westerkappeln. Zumba ist ein schweißtreibendes Work-out, bei dem sich die Teilnehmer fit tanzen und die Pfunde nur so purzeln sollen. Mit halbem Tempo geht es bei dem jüngsten Ableger – Zumba-Gold – zu: Der Turn- und Handballclub (THC) Westerkappeln hat diese neue Variante des Trendsports jetzt in sein Programm aufgenommen.

