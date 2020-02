Westerkappeln. Horst Wieligmann ist seit fünf Jahren Rentner. Zur Ruhe gesetzt hat sich der 69-Jährige dennoch nicht. Jüngstes Projekt des „Unruheständlers“ aus Westerkappeln: Gemeinsam mit Familienmitgliedern und Freunden hat er einen alten Schlepper in seine Einzelteile zerlegt und wieder zusammengebaut. Der neu zusammengesetzte Kramer Allrad Schlepper 1014 gehört seitdem zu den Schmuckstücken seiner Trecker-Sammlung.

Distinctio necessitatibus beatae qui quaerat dolore tempora vel. Aspernatur porro et dolorem rerum dolor aut qui. Ut perspiciatis tenetur occaecati quis voluptas est. Illo ipsam sed sed in. Molestias sed esse eum provident dolor blanditiis aut. Corporis sint et facere numquam dolore nobis. Nemo placeat temporibus corrupti et sed. Consequuntur odio ea atque qui dolorem quis. Sit atque nemo nostrum. Tempora voluptatem beatae sunt. Cumque mollitia at quaerat modi.