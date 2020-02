Bernd Buchwald organisiert über seine Website www.laufen-os.de die Anmeldung für viele Volksläufe. Unterstützung bekommt er dabei von seiner Familie; hier von seinem Sohn Finn, der als erfolgreicher Leichtathlet sportlich in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Foto: IVZ

Westerkappeln. Egal ob Ibbenbürener Klippenlauf, Riesenbecker Sixdays oder Silvesterlauf in Osnabrück: Wer schon einmal an einer Laufveranstaltung in der Region teilgenommen hat, der hat wahrscheinlich auch mit Bernd Buchwald zu tun gehabt – vielleicht nicht persönlich, aber indirekt und mitunter lange bevor der Startschuss gefallen ist.