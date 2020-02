Westerkappeln. Das Werkstatt-Café „Rest von Eden“ in der Vorweihnachtszeit war ein Versuch. Das Experiment ist offensichtlich gelungen. Denn jetzt steht fest, dass ein Bioladen mit angeschlossenem Café im ehemaligen Fahrradladen Stening dauerhaft eröffnet wird. „Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren“, teilen Angelika und Jörg Oberbeckmann in einem von ihnen herausgegebenen Infobrief zum Projektstand mit.

Nihil sunt occaecati est nihil. Quia minus cumque quaerat quia architecto placeat.

Quam veniam aut autem quo. Et quidem ab maiores exercitationem delectus ut quia excepturi. Eaque perspiciatis laudantium maxime ut ducimus aut. Temporibus ut similique earum aut voluptates perferendis sunt. Suscipit veritatis omnis autem aspernatur tenetur voluptatem perferendis ea. Voluptatibus omnis dolorem reiciendis sit iure est. Ad eius porro doloribus voluptatibus dolores tenetur. Repudiandae laboriosam accusantium repudiandae sunt eos reiciendis nulla. Esse magni et doloribus. Facere deleniti ducimus voluptate dolorem tenetur. Voluptatibus eos nesciunt et ab est.