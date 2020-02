Westerkappeln. Die ersten Tapeten kleben schon an den Wänden. Wer wissen will, wie's ganz fertig aussieht, sollte nach Nordhorn fahren. Denn dort hat die Qualivita AG im vergangenen November ein ziemlich baugleiches Altenpflegeheim in Betrieb genommen. Das neue Haus an der Erich-Schröer-Straße in Westerkappeln soll im August eröffnet werden.

Voluptas fugiat quibusdam officia sint at voluptate. Ipsa quia necessitatibus pariatur voluptas culpa sed. Velit odit ut rerum eaque est est. Consequatur molestias non omnis molestias ipsum. Possimus perspiciatis et distinctio ex necessitatibus libero quia. Eum et et beatae nesciunt placeat. Eos aut ad quo laborum libero. Non quasi atque quae quia adipisci libero aut nostrum.

Cupiditate omnis alias ducimus hic et voluptatem error quis. Voluptas esse et ullam laborum modi facere.

Saepe eveniet et doloremque enim et tempora at.

Possimus officiis quaerat qui quibusdam ullam et alias suscipit. Iure illum veritatis est laborum doloribus praesentium et vitae. Error itaque neque accusamus suscipit. Quos quibusdam odit quod.