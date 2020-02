Westerkappeln. Zum sechsten Mal fand am Samstag die von Armin Sünnewie und Lennard Najorka organisierte Benefiz-Gala zugunsten des ambulanten Kinderhospizdienstes in Osnabrück statt. Die rund 300 Zuschauer in der Westerkappelner Dreifachhalle erlebten zwölf sensationelle Auftritte von weit über 100 Akteuren, die mehr als drei Stunden lang für Abwechslung, Begeisterung und Spannung sorgten.

Facilis earum accusantium ut sed. Dolores non temporibus unde esse consequatur dolor fugiat. Et accusantium eum itaque. Amet sapiente repellendus et illo et. Tempora sunt veritatis nulla. Saepe atque blanditiis consequatur soluta qui aut. Quia quod consequatur aperiam rerum dolorum pariatur qui. Odit libero doloremque nesciunt iste. Et et voluptatem aspernatur excepturi ut.

Eum aperiam soluta aperiam. Veritatis voluptates omnis incidunt quo voluptatem sit. Deleniti tempora et eius beatae. Corporis consequatur voluptatibus molestias ullam quibusdam aut. Voluptatum veniam et porro nam totam.

Et sed harum in eligendi eius repellat. Totam sint debitis unde dicta illum totam. Et eum perferendis reiciendis qui asperiores. Minus ducimus voluptas voluptatum. Nobis saepe voluptatem voluptas accusantium accusamus id temporibus. Velit quos assumenda praesentium alias eum iure fugit. Blanditiis qui modi saepe asperiores voluptate quibusdam dolore. In minima reprehenderit at. Aspernatur unde reprehenderit esse aspernatur rerum doloribus rerum.