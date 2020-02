Lotte/Westerkappeln. 107 Mädchen und Jungen sind bis zum Stichtag vor einer Woche für die neue, fünfzügige Jahrgangsstufe 5 an der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln angemeldet worden. Da scheint noch reichlich Luft nach oben zu sein. „Das Anmeldeverfahren ist ja noch nicht abgeschlossen“, bleibt Schulleiter Manfred Stalz ganz gelassen.

