Westerkappeln. „Der Grundsatz ist immer noch: Wir möchten den Kindern eine biblische Geschichte nahebringen.“ Melanie Wehmeier ist eifrige Mitarbeiterin im Kindergottesdienst-Team, und das schon seit vielen Jahren. An diesem Wochenende waren alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ins Martin-Niemöller-Haus in Velpe eingeladen, um gemeinsam zu singen, zu basteln, zu spielen und eine biblische Geschichte zu hören.

