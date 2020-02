Westerkappeln/Lotte. Behinderte und taubstumme Kinder haben die breite Unterstützung der Gesellschaft verdient. Doch die Leute, die offenbar zurzeit in deren Namen im Kreis Steinfurt unterwegs sind, haben wohl nur eines im Sinn: gutmütige Menschen übers Ohr zu hauen.

