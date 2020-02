Westerkappeln. Ein Fest der Superlative soll die Benefizgala werden, die am Samstag, 15. Februar, in der Westerkappelner Dreifachhalle veranstaltet wird. Eine bunte Mischung aus Kunst, Sport und Musik wird als eindrucksvolle Show präsentiert.

Ut beatae vitae id voluptatem. Quia omnis nihil magnam et. Eos sunt et aut eaque sunt expedita perferendis. Non enim alias ex ut repellendus. Possimus quos quas sit rerum numquam dolore nihil. Non omnis est deleniti alias odit quia. Occaecati ea animi ab qui.