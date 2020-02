„Panzerblitzer" soll Temposünder in Westerkappeln erwischen CC-Editor öffnen

Der klobige Kasten an der Osnabrücker Straße ist eine neue mobile Radaranlage, auch als „Panzerblitzer“ bekannt. Foto: Anke Beimdiek

Westerkappeln. Dunkelgrau, eckig, zwei Sichtfenster aus Panzerglas und Steinfurter Kennzeichen: Das Ungetüm, das seit Kurzem in Westerkappeln an der Osnabrücker Straße kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Wersen steht, ist ein mobiler Laser-Blitzer, der dem Kreis Steinfurt gehört. Schwer zu übersehen ist die Radarfalle allerdings nicht. Das klobige Gerät ist nicht umsonst auch als „Panzerblitzer“ oder „Riesenblitzer“ bekannt.