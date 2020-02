Westerkappeln. Der Klimawandel beschäftigt auch die Mitarbeiter des Westerkappelner Bauhofs. Sie haben zurzeit reichlich damit zu tun, die Trockenschäden zu beseitigen, die der vergangene Hitzesommer an den Wegesrändern hinterlassen hat. So viel Totholz wie aktuell gab es lange nicht mehr. Glatte Straßen haben die Gemeindearbeiter dafür in diesem Winter erst ein einziges Mal streuen müssen.

