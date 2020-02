Westerkappeln. „Ich hoffe inständig, dass auch im Ortskern endlich Glasfaser verlegt wird“, sagt Westerkappelns Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer. Abhängig ist dies davon, ob bei der Anfang Dezember gestarteten Nachfragebündelung durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser (DG) eine Anschlussquote von 40 Prozent erreicht wurde. Am vergangenen Freitag war Stichtag.

