Frauenkarneval im Reinhildis-Haus in Westerkappeln: Jetzt anmelden

Zu der Veranstaltung im Gemeindehaus der katholischen Kirche sind Frauen aller Konfessionen eingeladen. Archivfoto: Irina Gau

Westerkappeln. Wie seit vielen Jahren gibt es auch in diesem Februar wieder den Frauenkarneval im Reinhildis-Haus der katholischen St. Margaretha-Gemeinde in Westerkappeln. Das närrische Treiben beginnt am Freitag, 14. Februar, um 19.11 Uhr.