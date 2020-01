Westerkappeln/Lengerich. Friedrich Thoss, Leiter der auch für Westerkappeln zuständigen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Diakonischen Werkes, ist zum Jahresende in den Ruhestand getreten. Seine Stelle in Lengerich hat Inga Heilemann (28) übernommen.

