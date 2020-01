Westerkappeln/Lotte. „Wenn jemand wegen seiner Hautfarbe beleidigt wird, dann geht das nicht“, sagt Fynn Kröger und fügt mit Nachdruck hinzu: „Es geht mir um Gerechtigkeit.“ Der 14-Jährige und Lucy Kuhlmann haben deshalb bei Mitschülern, Lehrern und Angestellten der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln fleißig für das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ geworben - mit Erfolg.

