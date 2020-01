Ein familiäres Miteinander wird auf Gut Andersleben groß geschrieben. Die beiden Betreiber, Krankenschwester Chantal Eichberg (links) und Altenpfleger Oliver Müller (vorne rechts) haben die Tagespflegeeinrichtung vor zwölf Jahren eröffnet. Zum Betreuungsteam gehören vier weitere Fachkräfte. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Draußen ist es trist und trübe. Drinnen, an der langen Tafel in der großen Wohnküche, wird viel erzählt und viel gelacht; dauernd fallen die Würfel. „Ohne 'Mensch ärgere Dich nicht' geht es nicht“, sagt Chantal Eichberg schmunzelnd. Plätze in Gut Andersleben, der idyllisch gelegenen Tagespflegeeinrichtung in Westerkappeln, sind sehr begehrt.