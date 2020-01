Das Traktorenmuseum in Düte soll attraktiver werden.Foto: Gemeinde Westerkappeln

Westerkappeln. Die Gemeinde will dieses Jahr mehr Geld als in den vergangenen Jahren üblich ins Traktorenmuseum in Düte stecken. Das hat Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer im Rahmen der Haushaltsplanung für 2020 angekündigt.