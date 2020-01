Westerkappeln. „Iss die Banane und das grüne Blatt. Das schmeckt lecker und macht satt“, rappte der Theatermacher Bernd Linde in der Aula des Schulzentrums Westerkappeln und bezog sein junges Publikum in Rhythmus, Text und Melodie ein. Und alle Kinder, die mit „Grünzeug“ bisher nichts anfangen konnten, besinnen sich nach der spannenden und lebendigen Theateraufführung vielleicht eines Besseren...

Ea ut accusantium autem voluptatem vero incidunt cupiditate consectetur. Ea laborum totam illo rerum. Corrupti quia molestiae totam unde ex ut vel qui. Modi veniam beatae consectetur rerum. Quia perferendis soluta veritatis. Odit ut hic ipsa praesentium at et consequuntur. Omnis a modi eos expedita. Qui officiis alias rerum. Veniam numquam eius possimus nisi molestiae voluptates autem. Saepe quis labore voluptatem. Eaque vel aperiam dolorem occaecati et aliquid illo. Ea recusandae qui suscipit.