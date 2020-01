Meilenstein für Westerkappeln: Den symbolischen ersten Spatenstich für den Glasfaserausbau in den Westerkappelner Außenbereichen haben am Donnerstag (v.l.) Ben Meijer (Deutsche Glasfaser/DG), Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer, Nicole Holländer (DG), David Micheel (Bezirksregierung Münster), Torsten Höpfner, Maximilian Steinborn (Bundesfördermittelstelle atene KOM) und Markus Gote (GP Projekte) vorgenommen. Für die Erdarbeiten im Vordergrund zeichnet ein Maulwurf verantwortlich. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. „Ab hier startet das Netz der Zukunft“, ist auf dem Plakat an der Wand des sonst unscheinbaren Klinkerhäuschens an der Ecke Ortfeld/Langenbrücker Straße in Westerkappeln zu lesen. Im Innern wird die Technik für den Glasfaserausbau in den südlichen Außenbereichen der Gemeinde montiert. Rund zehn Millionen Euro werden dafür in den kommenden drei Jahren investiert.