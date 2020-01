Kantor Ufermann will Pop-Oratorium „Emmaus“ in Westerkappeln aufführen CC-Editor öffnen

Rund 200 Mitwirkende machten die „Romantik-Trilogie“ im November in der Stadtkirche zu einer fulminanten Aufführung. In diesem Jahr soll zum dritten Mal nach 2006 und 2008 das Pop-Oratorium „Emmaus“ erklingen. Foto: Archiv/Sunhild Salaschek

Westerkappeln. Kantor Martin Ufermann verabschiedet sich Ende März 2021 in den Ruhestand. Bevor der letzte Schlussakkord für den Kirchenmusikdirektor erklingt, will er in diesem Jahr noch einmal ein großes Gemeinschaftsprojekt auf die Beine stellen.