So investiert die Gemeinde Westerkappeln in den Brandschutz CC-Editor öffnen

Das letzte neue Löschfahrzeug (LF 10) wurde Ende 2015 mit einem effektvollen Auftritt von der Freiwilligen Feuerwehr in Dienst genommen. Foto: Archiv/Heinrich Weßling

Westerkappeln. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an der Mettinger Straße ist das Großprojekt der Gemeinde Westerkappeln in den kommenden Jahren. Damit lässt es die Kommune beim Brandschutz aber bei Weitem nicht bewenden: In den Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr investiert sie in den kommenden Jahren weit über eine Million Euro.