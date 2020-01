Westerkappeln. „Willkommen in den Zwanzigern!“ So begrüßte der Westerkappelner SPD-Fraktionsvorsitzende Frank Sundermann gut gelaunt die Genossen aus Westerkappeln, Lotte und Mettingen zum traditionellen Neujahrsempfang – nicht ohne dabei auf die politische Brisanz vor 100 Jahren hinzuweisen. Man müsse auch heute auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt achten, mahnte er.

