Das Freibad am Bullerteich ist die beliebteste Freizeiteinrichtung in Westerkappeln. Über 56000 Besucher wurden vergangenes Jahr im Freibad gezählt. Nach fast 15-jähriger Diskussion soll das Bad im kommenden Jahr grundlegend saniert werden. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Das Freibad am Bullerteich in Westerkapeln soll in diesem Jahr ein neues Ein-Meter-Sprungbrett bekommen. Das ist – gemessen an dem, was sonst noch geplant ist – nur Kleckerkram. Denn kommendes Jahr soll eine Runderneuerung der Becken folgen. Investitionen von 2,5 Millionen Euro sind dafür in der Finanzplanung vorgesehen.