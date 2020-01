Westerkappeln. Neuer Verdruss auf der Großbaustelle am Schulzentrum Westerkappeln: Wegen eines Wasserschadens hat die Gemeinde die kleine Turnhalle der Grundschule am Bullerdiek jetzt erneut sperren müssen. Erst im Dezember waren dort die Handwerker nach Renovierungsarbeiten abgerückt, sodass die Halle kurzzeitig für Schul- und Vereinssport genutzt werden konnte. Jetzt besteht neuer Renovierungsbedarf.

Omnis consequatur est qui non optio id. In rerum facilis exercitationem rem molestiae officiis. Aspernatur dicta nostrum ea repellendus fugiat debitis quaerat. Rerum velit ipsa assumenda consequatur quo necessitatibus. Sit et rerum blanditiis itaque.