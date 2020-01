Westerkappeln. Im Hanfriedenstadion in Westerkappeln ruhen die Arbeiten. Das ist so gewollt. Alles andere mache keinen Sinn, weil der Boden sehr nass sei, sagt Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer. Die Sanierung liege aber im Plan.

