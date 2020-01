Westerkappeln. Die Welt ist zum Dorf geworden. Man kennt wen, der wen kennt und schon steckt man am Horn von Afrika in einem sanierungsbedürftigen Krankenhaus mit beiden Händen in der Schiete – freiwillig. Karl Brand hat das aber gerne gemacht. Der 65-jährige ist zu einem humanitären Hilfseinsatz nach Eritrea geflogen. „Da bin ich massiv geerdet worden“, sagt der Unternehmer.

