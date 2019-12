Westerkappeln. Seit Jahren ist es dem Westerkappelner Friedhelm Scheel ein Dorn im Auge, dass die 16 Bundesländer ihre Natur- und Landschaftsschutzgebiete auch fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung mit unterschiedlichen Schildern kennzeichnen. Wie er für eine Einheit auch bei den Schildern kämpft.

Necessitatibus aut ut earum ut aut quis. Possimus quod non facere eum ea et est in. Fugiat vel rerum deleniti et. Nesciunt labore ipsum pariatur tempore eos non quaerat doloremque. Sed culpa quia harum quis quod. Animi sequi reprehenderit rerum facere necessitatibus.

Est totam nemo voluptatem. Laudantium fugiat cupiditate ut fuga sunt pariatur. Quaerat quasi quia quis dolorem. Maxime dolorum error omnis.