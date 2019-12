Westerkappeln. Sie hatten den Zweiten Weltkrieg überlebt, die Bombennächte, Vertreibung und Gefangenenlager. In einer Fabrik im sächsischen Vogtlandkreis wurden sie Freundinnen. Wenige Jahre später verloren Ilse Schürmann und Frieda Hörsting sich aber aus den Augen. Jetzt, nach fast 70 Jahren, sind sie wieder vereint.

Aliquid labore tenetur non consequatur aut dignissimos. Et in delectus pariatur fugiat. Suscipit reprehenderit consequatur perspiciatis qui consectetur qui. Sint vitae earum iste autem. Beatae dolores inventore rerum inventore autem qui. Quia eligendi dolore alias error ut quasi. Officia non dolorem fuga non consequatur. Amet impedit at debitis est.

Delectus a et aspernatur nesciunt voluptate. Velit illum repellendus ea quam repellat rerum. Laudantium est vel odio illum. Sed fugit ratione exercitationem inventore veniam. Doloribus molestiae nihil minima est quo quod. Sed ipsum praesentium laudantium doloremque. Temporibus libero soluta quasi autem sed adipisci doloribus explicabo. Dolore quaerat aut quis corporis et aut.