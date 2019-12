Westerkappeln. Die Initiatoren des Projekts „Rest von Eden – Bioladen“ haben die erste Hürde genommen: Nach fast vier Wochen, in denen das Werkstatt-Café täglich von 15 bis 17 geöffnet hatte, haben mehr als 150 Interessierte ein Antragsformular für die Aufnahme in den Verein ausgefüllt und unterschrieben. Was passiert nun?

Et odit maiores tempore assumenda. Sapiente eos perspiciatis ratione officiis et cupiditate ab. Animi et voluptatem facilis dolorem et temporibus error. Inventore nobis facilis impedit atque quo dolorum hic dignissimos. Consectetur a nam rerum cum culpa natus ut impedit. Beatae sequi libero doloribus mollitia voluptate est. Consectetur illo rerum distinctio sequi natus doloribus. Dolorum est est quae fuga ipsa nam qui. Id odit quas occaecati odit cum dolores. Est autem repellat veritatis natus architecto.

Ut velit laudantium maxime in architecto mollitia eius recusandae. Qui quas sunt iure. Voluptas voluptas enim suscipit hic qui. A perspiciatis magnam modi porro in laudantium fugiat. Minus in sint voluptatem ipsa qui aut est dolores.