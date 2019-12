Drei neue Grußpostkarten mit Westerkappelner Motiven sind jetzt in einer Reihe von Geschäften erhältlich. Das „Kappelner Band“ hat insgesamt 6000 Exemplare drucken lassen. Foto: Katja Niemeyer

Westerkappeln. Keine Frage: Die Westerkappelner Grußpostkarten sind in die Jahre gekommen. Schlicht in der Motivauswahl und mittlerweile vergilbt, sind sie zu einem Ladenhüter geworden. Handlungsbedarf wurde spätestens während eines Arbeitskreistreffens zur Entwicklung des Ortskerns gesehen, an dem unter anderem Vertreter der Verwaltung und des „Kappelner Bands“ teilnahmen. Ziemlich genau ein Jahr ist das jetzt her.