Westerkappelnerin spendet Weihnachtsmarkt-Erlös an "Wabe" und "Wespe" CC-Editor öffnen

Das hat sich gelohnt: Heike Möllenkamp (Mitte) überreichte im Werkstatt-Café symbolische Schecks über jeweils 1500 Euro an Astrid Pflüger-Ott vom Förderverein Wespe (links) und Frauke Helmich vom Flüchtlingshilfeverein Wabe Westerkappeln. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Alte Herrenhemden, leere Milchtüten, Holzreste – kann das in die Tonne oder lässt sich damit vielleicht noch etwas anfangen? Es lässt sich, wie am Wochenende im Werkstatt-Café am Kirchplatz zu sehen (und zu kaufen) war.