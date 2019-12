Margot Käßmann liest am 26. Januar in Westerkappeln CC-Editor öffnen

Margot Käßmann liest am 26. Januar in der Stadtkirche Westerkappeln. Foto: Jörg Klaus

Westerkappeln. „Geschwister der Bibel: Geschichten über Zwist und Liebe“ – so lautet der Titel des jüngsten Buches der evangelischen Theologin Margot Käßmann. Am 26. Januar ist sie damit zu einer Lesung in der Westerkappelner Stadtkirche zu Gast.