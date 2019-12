Alle Akteure und die Besucher stimmten zum Schluss „Tochter Zion“ an. Foto: Daniela Lepper

Westerkappeln. Mehr als 150 Mitwirkende, eine voll besetzte Stadtkirche und eine beschwingte Weihnachtsstimmung – so lautet das Fazit des „Festlichen Weihnachtskonzerts im Kerzenschein“ am Sonntagabend in Westerkappeln.