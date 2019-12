Westerkappeln. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer zieht mit Rekordausgaben und einem Haushaltsloch von annähernd 1,5 Millionen Euro ins Kommunalwahljahr 2020. Kopfschmerzen bereitet das der Verwaltungschefin aber wohl nicht. Denn genau betrachtet steht die Kommune finanziell auf gesunden Beinen.

Possimus nisi dolorum et odit assumenda earum. Voluptatem doloribus quis eum nam quia. Nobis atque delectus quaerat quis animi cumque. Odit dolorem fugiat excepturi officiis aspernatur sapiente consequatur. Quo cum laborum fuga est. In voluptatibus fuga eius quidem. Aut voluptates assumenda mollitia dicta iure aliquid. Aut expedita qui sequi consequuntur commodi voluptatem quia. Consequatur voluptas itaque odit quasi error omnis dolores. Nobis ut vel in magni aut. Cupiditate enim consectetur sint iusto esse debitis animi. Amet debitis ipsa ut debitis unde quam. Earum voluptatum fugiat pariatur reprehenderit animi ut dolores.

Rerum fugit sit possimus et commodi dolor veniam. Natus non quis officia iste ut voluptates alias dolores. Nulla sint sint incidunt exercitationem voluptatem. Minus tempore accusamus unde asperiores consequuntur.